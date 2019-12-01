Son Dakika Haberleri: DP lideri Uysal: Gün, demokrasiyi inşa etmek için mücadele günüdür
Son Dakika Güncel DP lideri Uysal: Gün, demokrasiyi inşa etmek için mücadele günüdür - Son Dakika

DP lideri Uysal: Gün, demokrasiyi inşa etmek için mücadele günüdür

7 saat önce

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Gün, bu toplumun hak ettiği demokrasiyi inşa etmek için mücadele etme günüdür.

DP lideri Uysal: Gün, demokrasiyi inşa etmek için mücadele günüdür, System.String[]

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Gün, bu toplumun hak ettiği demokrasiyi inşa etmek için mücadele etme günüdür. İşte bu veçhile bizler bugün burada yeni bir misakı birlikte yazıyoruz" dedi.

DP Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı, Ankara Barolar Birliği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. Burada konuşan Uysal, demokrasiyle uzun süre önce tanışmış, köklü, derin ve zengin bir toplum olduklarını belirterek, " Türkiye'de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarında sayısız kusurlar var. Bizim işimiz o kusurları gidermek, düzeltmek" diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik kalkınmayı ve refahı getirecek bir dizi değişiklik öngördüğünü ve bunun için çalışmalar yaptıklarını söyleyen DP lideri Uysal, şunları söyledi:

"Sahada her maçını kaybeden ama sanki maçı kazanmış gibi anlattıran bir iktidar ile kaybını 'ama elimi kolumu bağladılar' diye izaha kalkışan bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi değildir. Biz demokratlar için ise mesele bu topluma layık olmaya çalışmaktır. Derdimiz büyük, hedefimiz yüce, imkanlarımız dar. Ancak unutmayalım ki kırklarda yola çıkan büyüklerimizden çok daha fazla imkanımız, o günlerin toplumundan çok daha gelişmiş bir toplumumuz var. Gün, bu toplumun hak ettiği demokrasiyi inşa etmek için mücadele etme günüdür. İşte bu veçhile bizler bugün burada yeni bir misakı birlikte yazıyoruz."


Gültekin Uysal, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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