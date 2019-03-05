Son Dakika Haberleri: DP Lideri Uysal: Ülke Dün Olduğu Gibi Bugün de Huzur Sağlasın İstiyoruz

DP Lideri Uysal: Ülke Dün Olduğu Gibi Bugün de Huzur Sağlasın İstiyoruz

26 dakika önce

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın" dedi.

DP Lideri Uysal: Ülke Dün Olduğu Gibi Bugün de Huzur Sağlasın İstiyoruz, System.String[]
DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, Mersin'de, partisinin Erdemli Belediye Başkanı adayı Alpaslan Gürgenç'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Uysal, Erdemlililerden Gürgenç'e 31 Mart yerel seçiminde destek istedi. DP'li Uysal, "Bu ülkenin çok derinden işleyen yaraları ve problemleri var. İşte bu seçimler, bu anda çok önemlidir. İnşallah yerel seçimlerden güçlü ve başarılı bir şekilde çıkacağız. Mersin'de büyükşehir belediye başkanı adayımız Ayfer Yılmaz ve Erdemli'de Alpaslan Gürgenç kardeşimizin belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inanıyor ve sizlerden destek istiyorum. Bu memleketin toprağı sıksan, insanı eksen toprağa can verecek bir yapısı var. Biz istiyoruz ki bu büyük ülke, dün olduğu gibi bugün de kendi insanına huzur ve refah sağlasın. Siyasetin vazifesi işte burada devreye giriyor" diye konuştu. 

Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışını yapan DP lideri Uysal, Erdemli Kaymakamı Avni Kulayı da makamında ziyaret etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:26 Kaynak: DHA

Mersin, Huzur, Uysal, Politika
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