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DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi - Son Dakika

DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi

17.09.2021 15:01
DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi, System.String[]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her bir adımda millet iradesinin üstünde bir iradenin kabul edilmeyeceğini hatırlatan, demokrasi ve adaletin kıymetini kavratan, hukuku, insanı, insanın devleti yaşattığını hatırlatan bir gündür bugün." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her bir adımda millet iradesinin üstünde bir iradenin kabul edilmeyeceğini hatırlatan, demokrasi ve adaletin kıymetini kavratan, hukuku, insanı, insanın devleti yaşattığını hatırlatan bir gündür bugün." dedi.

DP'nin, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesinin 60. yılında Topkapı Anıt Mezar'da düzenlediği anmaya DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, Uysal ve partililer Anıt Mezar'a çelenk bıraktı.

60 yıllık bir acının, idari ve medeni olarak bitmeyecek bir utancın 60. dönümünde olduklarını belirten Uysal, "Demokrasi ve adaleti ülkesi için, ülkenin yükselişi, milletin refahı için başlangıç kabul etmiş, milletten aldığı vekaletle ülkesine hizmet etmeyi en büyük kazanç bilen demokrat geleneğin abide şahsiyetleri şehit başbakanımız Menderes ve onun kader arkadaşları bakanlarımız Polatkan ve Zorlu'nun idam edilişinin bir yıl dönümünde daha manevi huzurlarındayız." dedi.

"Hukuku, insanı, insanın devleti yaşattığını hatırlatan bir gündür bugün"

"Milleti yola getirmek için her türlü kirli yolu deneyen, her türlü kötülüğü reva gören, bir cinnet halinin belki de ilk cinayetleri." diyen Uysal, "Kamu otoritesinin müeyyide kuvvetini, keyfiyetleri, kirli emelleri, kirli zihniyetleri için araç edenlerin, Yassıada mahkemelerinde, düzmece iddialarla beraber milletin iradesini yargılamaya kalkanların acımasız girişimlerinin sonunda yaşanmış katledilişlerinin yıl dönümü. Üç ismin şahsında demokrasinin boğazlandığını, adaletin katledildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizlere bedenlerin fani, fikirlerin baki olduğunu, kaybettiğimiz abide isimlerin büyük Türkiye mirasının demokrasi ve adalet ülküsünün nakledildiği de bir güne tekabül etmektedir. Aslına baktığımızda 10 yıllık bir iktidar, fakat yüz yılı aşkın bir gayretinde, akamete uğratıldığı bir gün olduğunu biliyoruz." diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Acı ki verilen son nefeslerle bizler için bitmeyecek bir koşu başlamıştır. Öyle bir yol ki; her bir adımda millet iradesinin üstünde bir iradenin kabul edilmeyeceğini hatırlatan, demokrasi ve adaletin kıymetini kavratan, hukuku, insanı, insanın devleti yaşattığını hatırlatan bir gündür bugün. 3 yiğidin boyun bükmediği, şahsi ikbal bilmediği, darağacına giderken dahi 'milletim' dediği bir gündür bugün. Bizlere, sizlere büyük bir sorumluluğun aynı zamanda yüklendiği bir gündür. Sandıkta zuhur eden, milli iradenin gerektiğinde sokakta muhafaza edildiğini cümle aleme göstermiş milletimiz için demokrasiye, işleyen bir hukuk sistemine, adalete ne kadar ihtiyacı olduğunu liyakatle en yüce şekilde korunması gerektiğini hatırlatan bir günün yıl dönümündeyiz. Kumpaslarla önce adaleti, kararlarıyla bedenleri ve nihayetinde demokrasiyi idama yollayan zihniyete adalet diye haykırarak cevap verilecek gündeyiz. Sadece bir acının yıl dönümünde burada değiliz. Bu büyük acı ve travmadan demokrasiyi ithal etmek mecburiyetinde kaldığı günlerde değil, bugün Türkiye örnek bir demokrasi kurarak, kendi coğrafyasında, milli ve manevi coğrafyasında demokrasisiyle, refahıyla huzur ve istikrar adası olması hüviyetiyle de örnek olması gereken bir vazifeyle yükümlüyüz."

DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda da bugün 3 büyük ismi, demokrasi kahramanı 3 demokrasi şehidini anmak için toplandıklarını belirterek, 60. Yıl denildiğinde tarihin tarihçilerin konusu gibi anlaşıldığını kaydetti.

"Oysa ki çok büyük acı. Bunu en iyi ömrünü demokrasi kalkınma ve hürriyet davasına adamış demokratlar bilir." ifadelerini kullandı.

Anma programı lokma dağıtımıyla sona erdi.

DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi
DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi
DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi
DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi
DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi

Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Hasan Polatkan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DP, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılında anma programı gerçekleştirdi - Son Dakika


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