DP World Bir İlke İmza Attı

Türkiye'nin önde gelen küresel ticaret sağlayıcılarından DP World Yarımca, bağımsız denetim firmasının Aralık ayında yapmış olduğu denetimler sonucu Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.

Türkiye'nin önde gelen küresel ticaret sağlayıcılarından DP World Yarımca, bağımsız denetim firmasının Aralık ayında yapmış olduğu denetimler sonucu Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.



Ulaştırma ve lojistik endüstrisinin ihtiyaçları üzerine geliştirilen ISO 28000 yönetim sistemi standardı tedarik zincirlerinin genel güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. ISO 28000 Tedarik Zinciriyle herhangi bir şekilde ilişkili organizasyonların güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve azaltmaları için bir çerçeve sağlıyor. Bu standartla ürünleriniz üretim noktasından satış noktasına kadar hırsızlık, terörizm, kaçakçılık dahil korunarak ve marka bütünlüğü ile ürün güvenliğine zarar gelmeden güven altına almayı amaçlıyor. Çalışanların da güvenliğini sağlayan ISO 28000 gerektiği gibi uygulandığı takdirde gereksiz duraklamalar ve transit sürelerini de azalttığı bildirildi. DP World Yarımca İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam, "ISO 28000, 2007 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetimi sertifikası konusunda paydaşlarımız açısından ana kazanım sigorta kuruluşlarının güveninin artması ve sigorta maliyetlerinin azalmasında oluyor. Bu kapsamda DP World Yarımca bu sertifikayla sadece gönderilerin bütünlüğünün korunması değil aynı zamanda çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin korunmasında da sürdürülebilirlik açısından sektörde önemli bir adım attı. ISO 28000 sertifikalı iş yerlerinin Terörizme Karşı ABD Gümrük-Ticaret Ortaklığı (C-TPAT), Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO) SAFE ve AB Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) güvenlik gerekliliklerine uyum sağlaması da kolaylaşıyor" dedi. - KOCAELİ

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