Son Dakika Haberleri: DP World çevre projesiyle 'Gümüş Stevie' aldı
Son Dakika Yaşam DP World çevre projesiyle 'Gümüş Stevie' aldı

DP World çevre projesiyle 'Gümüş Stevie' aldı

39 dakika önce

DP World Yarımca'nın Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı dalında' Stevie Gümüş Ödülü' aldı.

DP World çevre projesiyle 'Gümüş Stevie' aldı, System.String[]

DP World Yarımca'nın Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı dalında' Stevie Gümüş Ödülü' aldı.


DP World Yarımca'nın İzmit'in Körfez ilçesinde Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile ilkokulların 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulanan programda çocuklara denizlerdeki plastik kirliliği, çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşümünün önemi anlatıldı. Her yıl onlarca dalda şirketlere dağıtılan 'Stevie Ödülleri', American Business Association tarafından veriliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan törende, DP World Yarımca'nın ödülünü CEO'su Kris Adams aldı.


Adams, törende yaptığı kısa konuşmada, "DP World Yarımca olarak müşteri ve tedarikçilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, çevreye özen gösteriyor ve çevresel etkimizi azaltma konusunda herkese öncülük etme kararlılığıyla hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim için kurumsal bir gereklilik. Kirlilik ve atıkların okyanuslarımız ve sağlıklı bir deniz ortamına ihtiyaç duyan ekosistemler üzerindeki mevcut olumsuz etkilerini düşündüğümüzde, bu son derece kritik bir görev teşkil ediyor" dedi.


DP World çalışanlarının pek çoğunun gönüllü olarak yerine DP World Yarımca Limanı gönüllülerinin yer aldığı projede öncelikle öğretmenlere DP World Yarımca tesislerinde eğitici eğitimi verildi ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi uzmanları tarafından konunun nasıl işleneceği anlatıldı. Daha sonra gönüllü DP World çalışanları tarafından bölgedeki okulları ziyaret edilerek çocuklara çevreyi korumak için çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşümünün önemi anlatıldı. DP World gönüllüleri, çocukları bu fikre alıştırmak için Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın uzmanlarca hazırlamış kart oyunu "Çöpü Sıfırla"yı çocuklarla oynadı. - KOCAELİ

Kocaeli, Yarımca, Avrupa, Gümüş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:38 Kaynak: İHA
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