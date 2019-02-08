Son Dakika Haberleri: DP World ISO 28000'i alan ilk liman oldu

DP World ISO 28000'i alan ilk liman oldu

1 saat önce

Körfez Yarımca'da faaliyet gösteren DP World, Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.

DP World ISO 28000'i alan ilk liman oldu, System.String[]
Körfez Yarımca'da faaliyet gösteren DP World, Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:15 

Türkiye, Körfez, Yarımca, Ekonomi
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