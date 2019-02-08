DP World ISO 28000'i alan ilk liman oldu
1 saat önce
Körfez Yarımca'da faaliyet gösteren DP World, Türkiye'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.
Körfez Yarımca
'da faaliyet gösteren DP World, Türkiye
'de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi'ni alan ilk liman işletmesi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:15
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