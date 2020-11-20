DP World Yarımca'nın "Çöpüme Sahip Çıkıyorum" projesine ödül - Son Dakika

DP World Yarımca Limanı, "Çöpüme Sahip Çıkıyorum" projesiyle "Kurumsal Sorumluluk Ödülleri"nden bronz madalya aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirdiği "Çöpüme Sahip Çıkıyorum" projesiyle Kurumsal Sorumluluk Ödülleri'nin (Corporate Engagement Awards) en iyi proje yönetimi dalında bronz madalya aldığı bildirildi.

Ödül töreninin İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri nedeniyle 17 Kasım'da online yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydettildi:

"2018 yılında başlattığı 'Çöpüme Sahip Çıkıyorum' projesiyle ilk önce limanın bulunduğu Körfez ilçesinde, daha sonra tüm Kocaeli'deki ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi çocuklara tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, çöplerin ayrıştırılması ve çöpün yolculuğu konularında eğitim verilmişti. Proje kapsamında geliştirilen bir oyun da dijital bir uygulama olarak 2021'de tüm çocukların erişimine açılacak. Proje tamamlandığında Kocaeli bölgesinde toplam 29 bin ilkokul üçüncü sınıf öğrencisine ulaşmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Yarımca Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams, "Dünyamız Geleceğimizdir" sloganıyla hem çalışanlara hem de çevreye yönelik politikalar geliştirdiklerini aktardı.

Tüm bunları yaparken nihai hedefinin güzel bir dünya bırakmak olduğuna işaret eden Adams, "Denizin şeffaflığını, demir yolunun sağlamlığını ve limanın kapsayıcılığını birleştiren felsefemizle gelecek nesillere güzel bir miras bırakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.