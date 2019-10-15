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Son Dakika Yaşam DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi

DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dumlupınar ilçesine gezi düzenledi.

DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu'ndan Dumlupınar ilçesine gezisi, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Altıntaş Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Dumlupınar ilçesine gezi düzenledi.


DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Sinan Kılıçoğulları, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun sembolü olan Dumlupınar ilçemizin, büyük mücadelelere ve zaferlere sahne olmuş toprakları 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerimizle birlikte ziyaret edildi. Okulumuzun akademik personelinin de katıldığı gezi programında Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu da geziye katılarak öğrencilerimizle fotoğraf çektirdi. Dumlupınar Belediyesinde görev yapmakta olan rehberin, bölgenin Milli Mücadele'deki yeri ve önemi hakkında sunumlar yaptığı gezide, öğrencilerimiz gezi boyunca Dumlupınar ilçesinde hatıra fotoğrafları çektirdiler" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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