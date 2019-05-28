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DPÜ Avusturya'daki Eğitim Fuarında

2 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen 1. Prof. Dr. Fuat Sezgin Eğitim ve Üniversiteler Fuarı'na katıldı.

DPÜ Avusturya'daki Eğitim Fuarında, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen 1. Prof. Dr. Fuat Sezgin Eğitim ve Üniversiteler Fuarı'na katıldı.

Dumlupınar Üniversitesini ve Kütahya'yı Avrupa'da tanıtmak, üniversiteye lisans ve lisansüstü öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen fuara Donbirn'in bağlı olduğu Vorarlberg Eyaleti'nin Başbakanı Markus Wallner, bazı üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları ile organizasyonu düzenleyen Avusturya İslam Federasyonunun (AIF) Avrupa temsilcileri katıldı. Fuarın, yine AIF tarafından düzenlenen 14. Avusturya Kültür ve Kitap Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak planlanması katılımcıların ilgisini arttırdı.

Fuar boyunca başta Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa ve Lihtenştayn olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelip Kütahya Dumlupınar Üniversitesi standını ziyaret eden katılımcılara, üniversite bünyesindeki akademik birimler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, araştırma olanakları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, barınma, ulaşım ve burs olanakları ile Kütahya şehri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fuarda Dumlupınar Üniversitesini Öğretim üyeleri Prof. Dr. İskender Işık ile Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çelikkol, Genel Sekreter Vekili Niyazi Şermet ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş temsil etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:34 Kaynak: İHA
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