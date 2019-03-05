Son Dakika Haberleri: Dpü Bilek Güreşi Takımı Türkiye Şampiyonu

Dpü Bilek Güreşi Takımı Türkiye Şampiyonu

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilek Güreşi Takımları, Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye şampiyonluğu, kadınlarda da Türkiye ikinciliği elde etti.

Dpü Bilek Güreşi Takımı Türkiye Şampiyonu, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilek Güreşi Takımları, Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye şampiyonluğu, kadınlarda da Türkiye ikinciliği elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya Kemer'de düzenlenen şampiyonada Dumlupınar Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı, 46 üniversitenin katıldığı Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye şampiyonu, kadınlarda ise Türkiye ikincisi oldu.

"Bu yıl üniversiteler arası müsabakalara 18 branşta katıldıklarını belirten DPÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Ali Akyol, Üniversitelerinin müsabakalara katılan Türkiye'deki tüm Üniversiteler arasında başarı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin başarısına da değinen Akyol, "Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonasında öğrencilerimiz azimli ve disiplinli çalışmalarının karşılığını, üstün başarı göstererek toplam da 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla almışlardır. Bizler de onların bu başarıları karşısında çok mutlu olduk ve onlarla gurur duyduk. Daire Başkanlığımız olarak bütçemiz imkanları doğrultusunda öğrencilerimize verebileceğimiz desteğin en iyisini, en yükseğini ve en güzelini vererek onların başarılarının devamını sağlamaya devam edeceğiz. Başta bilek güreşi antrenörümüz Arş. Gör. Bolat Gündüz hocamızı ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, Spor
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