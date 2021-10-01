DPÜ'de Aşı Seferberliği Başladı - Son Dakika
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DPÜ'de Aşı Seferberliği Başladı

01.10.2021 04:48

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Aşı Seferberliği Başladı Yeni akademik döneme başlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde personel ve öğrencilerimizin randevusuz aşı yaptırmalarını sağlamak için Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde aşı merkezi kuruldu.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Aşı Seferberliği Başladı Yeni akademik döneme başlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde personel ve öğrencilerimizin randevusuz aşı yaptırmalarını sağlamak için Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde aşı merkezi kuruldu.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üniversitemizde COVID-19 Aşı Merkezi oluşturuldu.

Bedesten'deki Mediko Sosyal Merkezimizde hizmet vermeye başlayan COVID-19 Aşı Merkezimize öğrenci ve akademisyenlerimiz büyük ilgi gösterdi. Merkezin açıldığı gün 2. doz aşısını yaptırmak üzere Bedesten'e gelen Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, tüm personel ve öğrencilerimize aşı olmaları önerisinde bulundu.

"Artık kısmi uzaktan eğitimle birlikte yüz yüze eğitim dönemi başladı. Tüm öğrencilerimiz üniversite kampüslerine geldi. Dersliklerimizi, fakültelerimizi şenlendirdi" diyen Prof. Dr. Kazım Uysal düşüncelerini şöyle ifade etti:

Rabbime şükürler olsun. Bazı öğrencilerimiz, az da olsa personelimiz aşı yaptırmamakta belki geciktiler. Onun için üniversitemiz içerisinde, Bedesten'de İl Sağlık Müdürlüğümüz desteğiyle bir aşı kampanyası yaptık. Müdürlüğümüz personellerinin yerleşkemizde göreve başlamasıyla kendileri adeta bizim ve öğrencilerimizin ayağına gelmiş oldular. Öğrencilerimizden yoğun bir talep görüyorum. Ben de ikinci doz aşımı henüz yaptırmamıştım. Birinci doz aşımı yaptıralı yaklaşık bir ay oldu. Ben de öğrencilerimle beraber aşı yaptırdım.

Ben buradan vatandaşlarımıza, personelimize, sevgili öğrencilerimize şunu ifade etmek istiyorum. Aşı virüs için şu an itibarıyla en önemli koruyucu faktör. Aşıyı mutlaka yaptırmamız lazım. Aşı yaptırmak savunma silahı elde etmektir. Düşman, yani virüs, her yerde var, sizi her zaman bulabilir. Fakat elinizde savunma varsa, yani silahınız varsa bundan korkmazsınız. İşte biz aşı yaptırmakla aslında savunmamızı güçlü tutuyoruz. Savunması güçlü olan da korkmaz. Ama toplumda, halkımızda bu oranın belli bir seviyenin üstüne çıkması lazım. Ben Sağlık Bakanlığımızı, çalışan tüm personelini bu anlamda tebrik ediyorum. Çok özverili, çok gayretli çalışıyorlar. Ülkemizde aşı yaptırma oranının belli bir seviyeye çıktığını görüyoruz ve bundan sonra artık daha iyiye gideceğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Tekrar kapanmamak için, toplum sağlığını tehlikeye atmamak için, eğitim, öğretime ara vermemek için, daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızdan yapılan açıklamada, aşı merkezinde randevusuz olarak aşı hizmetinin 10. 00-16. 00 saatleri arasında verileceği duyuruldu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 30 Eylül 2021, Perşembe/ 13 defa okundu.

Etiketler : DPU,

Kaynak: Habermetre
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İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Dumlupınar, Kütahya, Toplum, Son Dakika

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