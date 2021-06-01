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Dpü'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Dpü'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı

01.06.2021 09:13
Dpü'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı Dumlupınar Medyan Muharebesi belgeseli için Kütahya Valisi Ali Çelik'in ve il protokol üyelerinin katıldığı ön değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı Dumlupınar Medyan Muharebesi belgeseli için Kütahya Valisi Ali Çelik'in ve il protokol üyelerinin katıldığı ön değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Dumlupınar Medyan Muharebesi belgeseli için Kütahya protokolüne özel sunum düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültemizin Ahmet Uluçay Amfisi'nde düzenlenen ön gösterime Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Belediyesi Başkanı Şemsettin Akağaç, Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, Genel Sekreter Vekilimiz Prof. Dr. Atilla Batur, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, belgesel yönetmeni Öğr. Gör. Fatih Kara, tasarım kurulu sorumlusu Öğr. Gör. Can Pekin, senaryo yazarları Doç. Dr. Arif Kolay, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan ve Serpil Taşpınar, akademik ve idari personellerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmaları devam eden ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüz (DPÜ BAP) tarafından desteklenen belgeselin senaryosu Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat fakültelerimizin öğretim üyeleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı personelleri tarafından kaleme alındı. Çekimler, kurgu, animasyon, karakter tasarımı ve benzetimlerin Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından yapılan belgeselin gösteriminin ardından katılımcıların görüşleri alındı. Gelen tavsiye ve öneriler proje ekibi tarafından dinlenerek olasılıklar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve projenin tarihi ve milli değerlerimizi tümüyle temsil etmesi için çağımızın gerektirdiği teknolojiyle çalışmaların sürdürülmesi ve projenin ilerleyen aşamalarında yeni bir buluşmanın düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Yürütülen projeyle ilgili Güzel Sanatlar Fakültemizden yapılan açıklamada, "Türk tarihinde Milli Mücadele'nin sembollerinden biri olan Büyük Taarruz ile ilgili 'Bir Varoluş Hikayesi' sloganlı belgesel için ilk gösterim yapıldı. Belgesellerin tarihi, bölgeyi ve kenti tanıtım açısından çok önemli olduğu düşünüldüğünde belgesel, Kütahya için çok anlamlı bir sanatsal çalışma olarak değerlendiriliyor. Proje sonucunda ortaya çıkacak belgeselin Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve yerel medya kanallarında gösteriminin sağlanması planlanıyor. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV Projesindeki öğretim materyalleri arasına konulmasının sağlanması da bu projenin hedefleri arasında yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 31 Mayıs 2021, Pazartesi/ 27 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Dpü'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dpü'de Dumlupınar Belgeseli Ön Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika


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