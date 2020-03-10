DPÜ'de futbol turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Spor DPÜ'de futbol turnuvası - Son Dakika Spor

DPÜ'de futbol turnuvası

7 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğunun (EHAT) düzenlediği futbol turnuvası başladı.

DPÜ'de futbol turnuvası, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğunun (EHAT) düzenlediği futbol turnuvası başladı.


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğunun 8 Mart Dünya kadınlar Günü'ne özel düzenlediği topluluklar arası kadınlar futbol turnuvası 8 topluluğun katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin halı sahasında başladı.


EHAT olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve 8 topluluğun katıldığı futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Başkan Hasan Düşgül, " Bu turnuvanın takım isimleri açısından önemli bir yanı var. Turnuvaya katılan topluluklar sahaya kendi isimlerinin yanında, çeşitli ülkelerin vatandaşı olan ve dünya çapında başarı elde etmiş kadınların adlarıyla da çıktılar. Buradaki temel amacımız, kadınların bir şeyleri başarmasının ne kadar kolay olduğunu göstermek ve futbolun sadece erkekler tarafından oynanmadığı kanıtlamak. Bugün eleme maçlarını yapacağız. Çarşamba günü yarı final, Pazartesi günü de final maçını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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