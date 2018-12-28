Son Dakika Haberleri: Dpü'de 'Geleceği Yazan Kadınlar' Projesi Tanıtıldı

Dpü'de 'Geleceği Yazan Kadınlar' Projesi Tanıtıldı

58 dakika önce

Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 21 şehirde düzenlenecek "Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi için Kütahya Kadın Girişimciler Kurulundan bir heyet, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan ile bir araya geldi.

Dpü'de 'Geleceği Yazan Kadınlar' Projesi Tanıtıldı, System.String[]
Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 21 şehirde düzenlenecek "Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi için Kütahya Kadın Girişimciler Kurulundan bir heyet, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kütahya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aylin Girgin Oğuz ve Kurul Üyeleri Şule Özbek İri, Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamiyet Özkalay ve Uluslararası Ticaret ve Finans Öğretim Üyesi ve TOBB Kütahya Oda-Borsa Akademik Danışmanı İçlem Er'in katıldığı ziyarette Geleceği Yazan Kadınlar Projesinin ayrıntıları Prof. Dr. Kaan Erarslan ile paylaşıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun 10. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde, Turkcell iş birliği ile mobil teknoloji alanında çalışmak, mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadınların yazılım konusunda eğitilerek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" Projesi kapsamında bugüne kadar bin 359 kadına 18 ilde eğitim verildi. 659 kadının 320 proje ile proje geliştirme sürecine katılmaya hak kazandığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesine Turkcell teknik destek danışmanlık verirken, TOBB mentorlarından da fikirlerin hayata geçirilmesi, uygulanması ve ticarileştirilmesi konusunda destek alındı. Yeni dönemde projenin 21 yeni ilde uygulanması için alınan karar sonucunda aralarında Kütahya'nın da olduğu şehirler belirlendi.

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu, Kütahya'da düzenleyeceği bu proje kapsamında özellikle Mobil Teknolojilere ilgili, Bilişim, Yazılım ve Bilgisayar Programcılığı konularında girişimci ve kariyer planında mobil teknolojiler yer alan tüm kadın girişimcileri ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kız öğrencilerini projeye başvurmaya davet ediyor. Proje başvuru aşamasında, Android eğitimine başvurmak için Android 101 modülünü tamamlayarak başarı belgesi almak gerekiyor. İlgili eğitimi başarıyla tamamlayan ve programa katılmaya hak kazanan katılımcılar 2 Şubat 2019 tarihinde Geleceği Yazanlar platformundan ve Bip uygulamasından duyurulacak.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: İHA

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