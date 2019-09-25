DPÜ'de ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Giyisibank' açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı'nca üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla düzenlenen 'Giysibank' projesi, törenle açıldı.



Dumlupınar Üniversitesi Sosyopark binasında açılan Giysibank'tan, ihtiyaç sahibi öğrenciler kıyafet alabilecekler. Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle, mağaza formatında oluşturulan Giysibank'ın açılış törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kızılay Kütahya Şube Başkan Vekili Talha Tekin, DPÜ Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ve öğrenciler katıldı.



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitenin Evliya Çelebi yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin temel ihtiyaçlarından olan yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının yanında giyinme ihtiyaçlarını da karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



"BENİ EN ÇOK DUYGULANDIRAN, EN ÇOK BEĞENDİĞİM PROJE"



Giysibank projesinin kendisine, Osmanlı zamanında uygulanan sadaka taşı uygulamasını hatırlattığını dile getiren Uysal, "Beni en çok duygulandıran, en çok beğendiğim proje Giysibank Projesi. Bu proje önemine inandığım bir proje. Bu proje ismini duyunca kadim medeniyetimizde Sadaka Taşı projesi aklıma geldi. Geçmişte, zekatı, sadakası olan sadaka taşlarına bırakır, ihtiyacı olan da gider ve ihtiyacı kadarını alırmış. Bu uygulama yıllarca devam etmiş. Bu Giysibank Projesi tam da buna benziyor. İhtiyaç fazlası olan buraya gönderiyor, ihtiyacı olan öğrencilerimiz de gelip buradan bu ihtiyacını karşılayabilecek. Dolayısıyla bu tür uygulamalar zaten bizim medeniyetimizde var ve olması bizi son derce memnun ediyor. Bu projede bize destek veren Kütahya Kızılay Başkanımız Ahmet Bey'e ve Yardımcısı Talha Bey'e teşekkürlerim sunuyorum" diye konuştu.



"DPÜ, MEDENİYETİN, SOSYAL SORUMLULUĞUN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIĞI BİR ÜNİVERSİTE OLACAK"



Giysibank'ta hiç bir kriterin bulunmadığını belirten Uysal, "Üniversite inşallah medeniyetin de, sosyal sorumluluğun da üst seviyeye çıktığı bir üniversite olacak. insanın maddi hayatı temelde 3 şey üzerine devam eder. birincisi yeme içme, burada o problem yok. Çünkü biz, devletimiz 3 liraya öğrencilerimize yemek veriyoruz. Bir diğeri de barınma, devletimiz sağ olsun o da çözülmüş durumda, şu anda açıkta kalan hiçbir öğrencimiz yok. Bir diğer ayağı eksikti, giysiydi, o da çözüldü. İhtiyacı olan arkadaşlarımız gelecekler, buradan ihtiyaçlarını karşılayacaklar. En büyük temennimiz; sadaka taşları yüzyıllarca devam etmiş, bu uygulama da inşallah hayırsever insanlarımızın desteği ile yıllarca, yüzyıllarca devam eder. Bunu arzu ediyoruz ve gayret edeceğiz. Dolayısıyla gönlümüz rahat. Barınma, yeme içme ve giysi ihtiyaçlarını da karşıladık. Artık yolunuzda hiçbir engel yok. Giysibank'ı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilmeleri için özellikle çok görünmeyen bir yerde açtıklarında vurgu yapan Uysal, "Veren el, alan eli görmeyecektir. Veren minnet ettirmeyecek, alan da minnet ettirmeyecek. Veren verdiği için kibirlenmeyecek, alan da aldığı için ezilmeyecek. Hiçbir kriterimiz yok, ihtiyaç hisseden herkese burası açık. Tamamen öğrencimize kalmış. Biz şuna inanıyoruz, bizim insanımız asildir, medenidir, kendini değil başkasını düşünür. İhtiyaç olmadan da gelip buraya almaz, buna inanıyoruz. O yüzden bir kriterimiz yok. Web sitemizden talep gireceksiniz ve dönemde 3 farklı giysi alabileceksiniz. Bu uygulamanın devam etmesini bizzat ben takip edeceğim ve hayırsever vatandaşlarımızdan ve Kızılay'ımızdan desteklerinin devam etmesini ısrarla talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"KIYAFETLER İKİNCİ EL DEĞİL, SIFIR"



Böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Kızılay Kütahya Şube Başkan Vekili Talha Tekin ise, "Üniversitemizde yaklaşık iki ay önce protokolümüz oldu. Kıyafet bağışı noktasında bir market kurmak istediklerini söylediler. Biz de buna elimizdeki olan kıyafetlerle, yaş aralığı üniversite öğrencilerine uygun olanları kendilerine gösterdik. İhtiyaç sahibi öğrenciler olduğunu bize aktardılar. İhtiyaç sahibi öğrencilere binaen elimizde olan sıfır, açılmamış, ikinci el değil bu ürünler, yaptığımız protokol ile üniversitemize gönderdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA