DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması - Son Dakika

DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

24.03.2021 10:39
DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Kütahya merkez ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Kütahya merkez ortaokullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıldönümüne ithafen, çevrim içi olarak düzenlenen, Kütahya Merkez Ortaokullar Arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması ödül töreni Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, "12 Mart aziz Türk milleti için çok özel bir gün. Milletimizin en zor şartlar altında bulunduğu bir dönemde kaleme alınan İstiklal Marşımızı, bağımsızlığımızın, geleceğimizin, milletimizin azim ve kararlılığının bir simgesi olarak, 100. yaşında da gururla taşıyoruz. Bugün burada olmak bizler için çok anlamlı. Fakültemiz bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalar yürütmek, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte güzel işlere imza atmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ise konuşmasında, "21 okulun başvuru yaptığı yarışmamıza katılan bütün öğrencilerimiz bizleri gururlandırmışlardır. Öğrencilerimizin kıymetli ailelerine, öğretmenlerine ve idarecilerine emekleri için teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende okul müdürlerine, öğrencileri çalıştıran öğretmenlere ve dereceye giren öğrenciler Fatmagül Güner, Mustafa Muaz Dengeşik, Hazal Kolay, Hira Atış ve İshak Kocakaplan'a ödülleri verildi.

Eğitim fakültesindeki ödül töreninden sonra öğrenciler, Rektör Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet ettiler.

Ödül kazanan öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, "İstiklal Marşımızın 100. yılında bu anlamlı etkinliği düzenleyen Eğitim Fakültemizin kıymetli öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin tarihine yön vermiş bu anlamlı metni en içten duygularla okuyan ve yarışmada başarı elde etsin etmesin tüm öğrencilerimizi, kendilerini çalıştıran öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi de kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. İstiklal Marşımız çok güzel bir şiir. Marşımızın bugün olduğu gibi yüz yıllar boyunca ilk günkü coşkuyla söylenmesini diliyorum. Allah inşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması - Son Dakika


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