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DPÜ'de Kalite Komisyonu toplantısı

2 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Komisyonu üyeleri, '2018 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci'ne göre hedeflerini revize etmek ve yeni eylem planları oluşturmak için bir araya geldi.

DPÜ'de Kalite Komisyonu toplantısı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Komisyonu üyeleri, '2018 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci'ne göre hedeflerini revize etmek ve yeni eylem planları oluşturmak için bir araya geldi.


Üniversite senatosunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.


Toplantının ilk bölümünde Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Bahar Çelik, üniversitenin geçmiş dönem kalite uygulamalarını ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme sonucu hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunu anlatan sunum yaptı. Toplantıda geçmiş dönem hedefleri ve somut çıktıları değerlendirildikten sonra 2019- 2020 Akademik yılı eylem planları oluşturuldu. Toplantının son bölümünde fakültelerin akreditasyon sürecine hazırlanması konusu görüşüldü. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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