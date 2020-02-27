DPÜ'de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DPÜ'de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı - Son Dakika

DPÜ'de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı

7 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grubu üyeleri 2020 kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve yeni dönem çalışmalarının planlanması üzerine toplantı gerçekleştirdi.

DPÜ'de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grubu üyeleri 2020 kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve yeni dönem çalışmalarının planlanması üzerine toplantı gerçekleştirdi.


Rektörlük binasındaki Senato salonunda düzenlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın başkanlık ettiği toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik, Kalite Komisyonu ve alt çalışma grubu üyeleri katıldı.


Toplantıda kurumun 2019 yılı değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, yeni dönemde Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi ana başlıkları ile ilgili yapılacak çalışmalar görüşüldü. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Rektör, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DPÜ'de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]