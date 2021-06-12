DPÜ'de öğrenim gören yabancı öğrencilere Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklar tanıtıldı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) yabancı öğrencilere yönelik düzenlediği oryantasyon eğitimi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklar olan Domaniç ilçesinden başladı.

DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi "Kuruluştan Kurtuluşa Yabancı Öğrenciler Kültür Gezisi" düzenledi.

15 ülkeden 100 öğrencinin katıldığı programın ilk etabı Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi "Devlet Ana" diye anılan Hayme Ana'nın Çarşamba köyündeki kabrinden başlandı.

Öğrenciler daha sonra Osman Gazi'nin sallandığı beşik olarak bilinen Mızık Çamı, Sarıkız Mesire Alanı ve Ebe Hatun Çamlığı'nı ziyaret etti.

DPÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Bülent Gül, yaptığı açıklamada, üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrencilere hem Türkiye'yi hem de Kütahya'yı tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Yabancı öğrencilerin Türk ve Kütahya'nın kültürünü daha iyi tanıyabilmeleri açısından kuruluş şehri olan Domaniç'i ziyaret ettiklerini belirten Gül, "Dumlupınar gezimizin ardından tarihi bölge olarak nitelendirdiğimiz Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti gezilerini başlattık. Bu sayede ülkemize gelen yabancı öğrencilerimizi hem ülkemizi hem bölgemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak istedik. Bu organizasyon devlet üniversiteleri içerisinde en kapsamlı organizasyonlardan bir tanesi olarak nitelendirebiliriz." diye konuştu.

Afganistan'dan gelen yüksek lisans öğrencisi Gulam Amini de Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fildişi Sahili'nden gelen Joel Nigatta da gezi sayesinde Türk kültürünü tanıma imkanı bulduklarını ifade etti.

Gezi programı, Domaniç Belediyesinin yöresel yemek ikramıyla son buldu.