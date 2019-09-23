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DPÜ'de Oryantasyon etkinlikleri başlıyor

14 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yeni öğrencilerin Kütahya'ya ve Üniversiteye uyumlarını kolaylaştıracak üç gün sürecek olan oryantasyon etkinliğinin yarın başlayacağı bildirildi.

DPÜ'de Oryantasyon etkinlikleri başlıyor, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yeni öğrencilerin Kütahya'ya ve Üniversiteye uyumlarını kolaylaştıracak üç gün sürecek olan oryantasyon etkinliğinin yarın başlayacağı bildirildi.


Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde yapılacak ve Öğrenci Topluluklarının katılacağı Oryantasyon 2019-2020 etkinliği 24-25-26 Eylül 2019 tarihleri arasında saat 10.00'da başlayacak.


Etkinlikler boyunca her gün yemek standları ile öğrenci topluluklarının üye kayıt standları açık olacak ve topluluklar tarafından gösterilerin yanında karaoke ve survivor yarışmaları düzenlenecek.


Ayrıca 25 Eylül Çarşamba günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında Dumlupınar Şehitliği'ne gezi düzenlenecek.


26 Eylül günü ise 10.00 - 14.00 saatleri arasında yerleşke ve şehir turu düzenlenecek. Hava koşullarının uygun olması durumunda saat 18.00'de amfi tiyatroda film gösterimi yapılacak.


Etkinliğe tüm öğrenciler davet edildi. - KÜTAHYA

Evliya Çelebi, Dumlupınar, Kütahya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
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