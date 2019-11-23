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DPÜ'de Radyofest coşkusu

7 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Radyo Dumlupınar tarafından Radyofest etkinliği düzenlendi.

DPÜ'de Radyofest coşkusu, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Radyo Dumlupınar tarafından Radyofest etkinliği düzenlendi.


Amfi tiyatroda düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz, akademik ve idari personel de katıldı.


Akşam saatlerinde başlayan müzikle etkinlik alanını yavaş yavaş dolduran öğrencilerin coşkusu, etkinliğin ilerleyen saatlerinde üst seviyeye çıktı. Radyo Dumlupınar'da görev alan tüm öğrenciler de etkinliğin düzenlenmesine önemli rol üstlendiler.


Türkçe ve yabancı pop müziklerin çalındığı etkinlikte en büyük ilgiyi son dönemlerin popüler Türk halk müziği parçaları topladı. Öğrenciler gece 22.00'ye kadar süren etkinlikte müzik ve eğlence dolu anlar yaşayıp, bolca fotoğraf çektiler.


Radyo Dumlupınar tarafından etkinliğin düzenlenmesine katkı veren Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz'e teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Yusuf Ziya Öztabak, Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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