DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi - Son Dakika

DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Makine Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik, yaşam alanlarında su israfını önleyerek geri dönüşümünü sağlayan bir sistem geliştirdi.

DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Makine Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Çelik, yaşam alanlarında su israfını önleyerek geri dönüşümünü sağlayan bir sistem geliştirdi.

Üç aşamadan oluşan sistemde ilk olarak ısınıncaya kadar boşa akıtılan su bir geri dönüşüm deposunda biriktiriliyor. İkinci aşamada geri dönüşüm deposunda biriktirilen su, içine ikinci bir şamandıra yerleştirilen rezervuarın doldurulmasında şebeke suyuna katkı sağlıyor. Son aşamada ise mevcut rezervuar klozetten daha yüksek bir konuma alınarak sifon çekildiğinde kazandığı kinetik enerji sayesinde temizlik için harcanan su 10 litreden 6 litreye düşüyor. Bu 6 litrenin de 3 litresi ısınıncaya kadar boşa akıtılan suyun geri dönüşümünden karşılandığı için sifon çekildiğinde yüzde 70 daha az su kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İsmet Çelik, iklim değişiklikleri ve uzun süreli maruz kalınan yağışsız dönemlerin kuraklıkla ilgili endişelerini arttırdığını söyledi.

İsmet Çelik, "Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde temizlik sırasında sıcak suyun kullanımı daha yoğun şekilde yapılıyor. Yaşam alanlarımızda duş almak, tıraş olmak gibi kişisel ihtiyaçlarımızda kullandığımız sıcak su, kentsel yaşam alanlarında çoğunlukla doğal gaz ile çalışan kombilerden veya katı yakıtlı ısıtma sistemlerinden elde ediliyor. Ancak bu durumlarda, musluk açıldığında sıcak su belirli bir zaman sonra musluğa geliyor. Bunun sebebi öncelikle kombinin suyu, su akarken, istenen sıcaklığa getirebilmesi için belirli bir zaman geçmesi ve kombiden sıcak su musluğuna kadar olan borulardaki soğuk suyun boşa akıtılıp yerini sıcak suyun doldurmasıdır" dedi.

"Suyun ısınması sırasında 10 ila 24 litre su boşa akıyor"

Çelik," Yapılan araştırmalar kombinin kullanılacak sıcak su musluğuna 10 metre mesafede olduğu bir evde yaklaşık 10-20 saniye süre arasında suyun boşa akıtıldığını gösteriyor. Sıcak su kullanımında ideal su sıcaklığının en az 34-36C derece olarak kabul edebiliriz. Suyun bu sıcaklığa ulaşıncaya kadar yaklaşık 10 ila 24 litresi boşa akıyor. Bunun dışında banyo yaparken de 10 litre kadar suyun boşa akıtıyoruz. Bugün yaşam ve tarım alanlarında ya da endüstride su israfı yapmamak insanlık, ekosistem ve çevre adına artık bir lüks değil zorunluluk durumuna geldi" diye konuştu.

"Sistem 300 TL'ye mal edilebilir"

Çalışmasıyla ilgili patent başvurusunun yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Dört kişilik bir ev için 600 TL olacak sistem, seri üretimler ile 300-400 TL'lik bir maliyet ile yaptırılabilir. Kurduğumuz bu sistemde özellikle yaz aylarında her sıcak su gereksiniminde 15-30 litre su geri kazanımının sağlandığını ve yıllık olarak bir bireyin yaklaşık 2 bin 500 litre su tasarrufu yapabileceğini söyleyebiliriz. TÜİK verilerine göre, 83 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 92'sinin kentlerde yaşadığını düşünürsek bu sistem sayesinde yıllık 200 milyon metreküp su barajlarda kalabilir. Çalışmalarımız esnasında her zaman desteğini gördüğümüz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Makine Mühendisliği, İsmet Çelik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü
AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi AB Liderler Zirvesi'ne koronavirüs engeli! Kritik toplantı 1 Ekim'e ertelendi         
18:02
Türkiye'den bir Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi         
17:15
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti         
16:22
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Efsane basketbolcu Michael Jordan, NASCAR takımı kuracak Efsane basketbolcu Michael Jordan, NASCAR takımı kuracak         
13:27
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DPÜ'de su israfını önleyecek sistem geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei