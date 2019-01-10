Dpü'de Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 10-13 Ocak'ta Kütahya'da gerçekleştirilecek Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) 10-13 Ocak'ta Kütahya'da gerçekleştirilecek Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Alınan bilgiye göre, Sualtı sporlarında 2019'un ilk Türkiye Şampiyonası Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen ve Dumlupınar Üniversitesinin Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası'nda 22 spor kulübünden 9 kadın, 22 erkek takımı olmak üzere toplamda 308 sporcu şampiyonluk kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.



Şampiyonaya katılan takımlara başarılar dileyen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Sualtı hokeyinde gençlerde dünya şampiyonluğu, büyüklerde dünya üçüncülüğü başarılarına imza atan bir ülkeyiz. 2019'da da bu başarılarımızı devam ettireceğimize inanıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ev sahipliğinde yaptığımız bu şampiyonada genç sporcularımız yeni yılın ilk ulusal heyecanını yaşayacaklar. Gösterecekleri performans ve kararlılık için hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Kütahyalı sporseverleri heyecan dolu mücadelelerimizi izlemeye davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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