Son Dakika Haberleri: Dpü'den 820 Ünite Kan Bağışı

Dpü'den 820 Ünite Kan Bağışı

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) personeli ile öğrencilerden oluşan 820 kişinin Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve ilçelerde oluşturulan bağış noktalarında kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Dpü'den 820 Ünite Kan Bağışı, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) personeli ile öğrencilerden oluşan 820 kişinin Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve ilçelerde oluşturulan bağış noktalarında kan bağışında bulunduğu bildirildi.

DPÜ Kızılay Topluluğu öncülüğünde çeşitli öğrenci topluluklarının girişimiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için Evliya Çelebi Yerleşkesinde ve çeşitli bölgelerde görev yapan Kızılay Kan Bağış Aracına, 10 günde 820 kişi kan bağışında bulundu. Kan verenlerin bir kısmı ise kök hücre nakli için de örnek verdi.

Öğrenci topluluğu üyesi öğrenciler, bağış süreci boyunca bağışlar hakkında katılımcılara bilgi verdi ve bağış sonrası ikramlarda bulundu. Ayrıca bağış yapmak isteyenlere ve Kızılay görevlilerine yardımcı oldular.

Kızılay görevlileri bağışların yoğunluğundan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci ve personele teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Kızılay, Evliya Çelebi, Dumlupınar, Kütahya, Güncel
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