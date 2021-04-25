DPÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şanlı bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son yıllarda uluslararası arenada yoğun ve çok haksız bir şekilde Ermenilere soykırım yapmakla suçlandığı hatırlatıldı.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarının ne tarihi gerçeklere ne de hukuki bir temele dayanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere pek çok uluslararası yargı organının aksi yöndeki kararları hukuki bir gerçek olarak ortada dururken, Türkiye'nin gerçeklerin ortaya çıkması için resmi arşivlerin karşılıklı açılması yönündeki isteği yanıtsız bırakılırken, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizle çıkarları bir şekilde çatışan hemen her ülke, diplomasi yerine bu kara propagandaya alet olarak ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışmak gibi ucuz yöntemlere başvurmuştur."

Açıklamada, başka devletlerin soykırım kavramını kabul etmesinin hem Türkiye hem de uluslararası hukuk açısından hiçbir hükmü olmadığı vurgulandı.