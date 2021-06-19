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Dpü'den Çinili Cami Açıklaması - Son Dakika

Dpü'den Çinili Cami Açıklaması

19.06.2021 16:05
Dpü'den Çinili Cami Açıklaması, System.String[]

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'den Çinili Cami Açıklaması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çinili Cami konusunda yayımladığı açıklamada caminin güçlendirilmesi çalışmalarında gelinen aşamaları anlattı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'den Çinili Cami Açıklaması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çinili Cami konusunda yayımladığı açıklamada caminin güçlendirilmesi çalışmalarında gelinen aşamaları anlattı.

Üniversitemiz, Çinili Cami ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Çinili Cami'deki çalışmalarla ilgili kamuoyunda gündeme gelen ve soruların yanıtlanmasının amaçlandığı açıklamanın ilk bölümünde caminin tarihinden söz edilerek 1972'de inşa edilmeye başlanan caminin 1976'da hizmete açıldığı, 1980 yılında da kadınlar bölümünün ibadete hazır duruma getirildiği ancak 1980-2000 yıllarında binanın performansına ilişkin kaydın olmadığı hatırlatıldı ve şöyle devam edildi:

2000-2010

Cami döşemelerinde deformasyon ve duvarlarda çatlakların oluşması

2004 yılında oluşan kısmi çatlakların incelenmesi için Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği bölümünden bir inceleme raporu hazırlanılması istenmiş ve hazırlanan gözlemsel rapor ilgililere aktarılmıştır.

2016

Ahmet Yakupoğlu'nun vefatı ve caminin Üniversitemize bağışlanması

Sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun 2016 yılındaki vefatının ardından Çinili Cami Üniversitemize bağışlanmıştır. Üniversitemiz, yapıdaki çatlakların artması sonucunda ayrıntılı bir incelemeye girerek alanında uzman bir ekip tarafından yeni bir son rapor hazırlamış ve bu raporda yapının zemin ve taşıyıcı kısımlarında sorunlar olduğu, bunun için jeolojik incelemelerin hazırlanması gerektiği ve yapıyla ilgili kararın bunun ardından çıkacak raporlar doğrultusunda alınabileceği bildirilmiştir.

2017

Cami ve bölgesi için jeolojik ve geoteknik rapor hazırlanması

Caminin zemin incelemeleri için ihale yapılmış ve geoteknik incelemelere başlanılmış ve cami hareketleri sensörler yardımı ile yaklaşık bir buçuk yıl izlenilerek mevcut durum rapor edilmiştir. Hazırlanan raporda hem zemin ve hem cami ile ilgili hasarın önemli bir soruna dönüştüğü ve yapının ibadete açık kalmasının vatandaşların can güvenliğini tehdit edebileceği vurgulanmıştır.

2018

Camide çatlakların artması ile caminin hizmete kapatılması

2017 yılında hazırlanan raporun ardından, caminin oluşan çatlakların artması ile 2018 yılında Çinili Cami hizmete kapatılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

Yapı değerlendirmesi, zemin etüt ve geoteknik çalışmalarının yaptırılması, şev stabilitesi hesaplarının yapılması

2017 yılı hazırlanan rapor neticesinde yapı değerlendirilmesi zemin ve şev çalışmalarının yürütülebilmesi için 2018 yılında geoteknik incelemelerine ve şev hesaplarının yapılmasına başlanılmıştır.

2018-2019

Kubbe en üst noktasından alınan ölçümler ile oturma ve döneminin tespit edilmesi - İnklonometre ölçümleri ile şev hareketinin belirlenmesi

Zemin çalışmaları yapılması esnasında zeminde ve kubbe kasnağında 1 derece eğim olduğunun belirlenmesiyle inklonometre ölçümleri ve şev hareketliliği hususu incelenmiştir.

2019

Güçlendirme projelerinin hazırlanması ve caminin yıkılarak aslına uygun yeniden inşa edilmesinin önerilmesi

Caminin yeniden ibadete açılması için 2019 yılında zemin ve güçlendirme projeleri ihalesine çıkılmış, projeler hazırlatılmıştır. Ancak hazırlatılan projelerdeki rapor sonuçlarında caminin yıkılıp yeniden yapılması (rekonstrüksiyon) yönteminin önerilmesi sonucunda Kütahya Bölge Koruma Kurulu tarafından durumun incelenmesi ve projeler için bilim kurulu oluşturulması istenmiştir.

2019-2020

Üniversite değerlendirme raporu ile oturma değerleri göz önünde bulundurularak cami ve minaresinin yıkılarak yeniden yapılması önerisi

2019-2020 yılı içerisinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin alanında uzman akademisyenlerinden bilim kurulu oluşturulmuş ve bilim kurulunun sunmuş olduğu raporda bir kez daha caminin yıkılıp yeniden yapılması görüşü bildirilmiştir.

2020

DPÜ, Çinili Cami'nin yıkmadan güçlendirilme olanaklarının araştırılması için ikinci bir bilim kurulu oluşturmuştur

İkinci kurul, uluslararası isim yapmış sahasında çok iyi olan akademisyenlerden oluşmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden uzman akademisyenlerden oluşturulan ikinci bilim kurulu, caminin durumunu inceleyip raporlamıştır. Raporda caminin ve zemininin güçlendirilebileceği konusunda görüş bildirilmiştir.

2021

Güçlendirme projeleri devam etmektedir

Çinili Cami güçlendirme ihalesi projelerine çıkılmıştır ve güçlendirme ihalesinin bitiş tarihi olarak Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Ancak ülkemizde yaşanan COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar projeye katkı veren akademisyenlerin bir araya gelmesini zaman zaman zorlaştırmış ve projede kısmi aksamalar yaşanmıştır. Bundan dolayı yaklaşık 30 günlük gecikme öngörülmüştür. Cami minaresinin de yıkmadan korunması için taşınma işlemlerinin de ayrı bir uzmanlık ve titizlik gerektirmesi nedeniyle ilave bir aylık bir gecikmenin de olabileceği değerlendirilmektedir.

Çinili Cami güçlendirme projeleri tamamlanır tamamlanmaz Kütahya Bölge Koruma Kuruluna teslim edilecek ve onay aşamasına geçilecektir. Kütahya Bölge Koruma Kurulunun onayından sonra hazırlanan koruma projelerinin yapım ihalesine başlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 19 Haziran 2021, Cumartesi/ 43 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Çinili Cami, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Dpü'den Çinili Cami Açıklaması

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, İnşaat, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dpü'den Çinili Cami Açıklaması - Son Dakika


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