Son Dakika Haberleri: Dpü'den Üniversiteye Katkı Sağlayan Kişi ve Kurumlara Teşekkür Belgesi

Dpü'den Üniversiteye Katkı Sağlayan Kişi ve Kurumlara Teşekkür Belgesi

20 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören üniversiteye çeşitli konularda katkı sağlayan kişi ve kurumlara Teşekkür Belgesi verdi.

Dpü'den Üniversiteye Katkı Sağlayan Kişi ve Kurumlara Teşekkür Belgesi, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören üniversiteye çeşitli konularda katkı sağlayan kişi ve kurumlara Teşekkür Belgesi verdi.

Üniversiteye çeşitli alanlarda katkı sağlayan kişiler için Rektörlük Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi. Ödül alanlar arasında DPÜ'nün engelsiz bir üniversite olması için 2015'ten beri çalışmalar yürüten Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Engelsiz Öğrenci Birimi de yer aldı.

Üniversitenin altı binasının Erişebilirlik Belgesi almasındaki katkılarından dolayı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adına Ömer Köse'ye ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay'a teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören teşekkür belgesi sunulan kişi ve kurum temsilcilerini tebrik ederek üniversitedeki çalışmaların diğer üniversitelere de ışık tutmasını diledi.

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İzleme ve Denetleme Komisyonuna yapılan müracaatlar sonucunda, Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde yer alan binalarımız değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üniversitenin altı binası (Rektörlük, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, Hüsnü Özyeğin Kız Öğrenci Yurdu, Konuk Evi, Engelsiz Öğrenci Birimi) Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanmıştı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

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