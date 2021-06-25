DPÜ'den Üstünkaya ve Gürsoy'a fahri doktora unvanı - Son Dakika

DPÜ'den Üstünkaya ve Gürsoy'a fahri doktora unvanı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Kütahyalı çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Dumlupınar Üniversitesince Fahri Doktora Diploması tevcih edildi

KÜTAHYA - Kütahya'da, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'a, Dumlupınar Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora Diploması' verildi.

Törende konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya'nın, kuruluş ve kurtuluşun şehri olmasının yanı sıra çiniciliğin başkenti olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin, tarihsel seyri boyunca çeşitli merkezlerde ve üsluplarla sürdürülen çini sanatının bugün çoğunlukla Kütahyalı çiniciler tarafından yaşatıldığını ifade eden Uysal, "Ürettikleri eserler ve örnek yaşantıları ile önce yerelde, sonra ulusal düzeyde ve nihayet uluslararası çevrelerde isimleri zihinlerde yer bulmuş kıymetli sanatçılarımız ile tanışabilmek, onların eserlerinden feyz alabilmek, medeniyetimize sağladıkları katkılara birinci elden şahit olabilmek bizler için büyük bir şans ve bahtiyarlık sebebi olmalıdır. Zira sanatkarlarımız Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy Türk sanatına, kültürüne ve medeniyetine büyük bir güç katmışlardır. Geçmişten günümüze emek vermiş, alın teri dökmüş sayısız sanatkarlarımız gibi onlar da sanat birikimimize ayrı bir nefes, ayrı bir estetik zarafet, ayrı bir mana derinliği kazandırdılar. Her ikisinin de eserlerine baktığınızda, sanki bir musiki dinler gibi, sanki yaz sıcağında esen meltem rüzgarının serinliğinde huzur bulmuş gibi olursunuz. Bazen bir mecnunun sevdasını, bazen sılanın özlemini, bazen ilahi aşkın yakarışını ve bazen de uçsuz bucaksız bozkırlardan, Anadolu'ya, bu mümbit topraklara uzanan kadim göçlerin, çilelerin hikayesini yaşarsınız. Ata yadigarı çini sanatımızı bin yıldan fazla zamandır akan bir ırmağa benzetecek olursak, bu sanatın nice boş arazileri, nice verimsiz toprakları sulamış, canlandırmış olduğunu çok daha iyi idrak edebiliriz. Dünyaya Türk Çini Sanatını en üst perdeden tanıtmayı başarmış İznik ve Kütahya Çiniciliği; "Ab-ı Hayat" gibi gönül tarlalarımıza can veren bu ırmağın iki farklı kolu, iki farklı lezzeti, iki farklı nimetidir. Bu nimetleri bizlere ulaştıran ve başarılı çalışmalarıyla geleceğe taşıyan sanatkarlarımıza müteşekkiriz ve huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çini sanatçıları Hamza Üstünkaya ve Mehmet Gürsoy'un 'Fahri Doktora Diploması'nı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından takdim edildi. Törene, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkan Vekili Salih Özden ile protokol üyeleri katıldı.