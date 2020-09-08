DPÜ DUSCART, Efficiency Challenge'ta Türkiye dördüncüsü - Son Dakika

DPÜ DUSCART, Efficiency Challenge'ta Türkiye dördüncüsü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DUSCART Elektromobil Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2020 Elektromobil kategorisinde yerli elektrik motorunu üreterek girmiş olduğu yarışlarda Türkiye 4.sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

DPÜ DUSCART, Efficiency Challenge'ta Türkiye dördüncüsü, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DUSCART Elektromobil Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2020 Elektromobil kategorisinde yerli elektrik motorunu üreterek girmiş olduğu yarışlarda Türkiye 4.sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan DPÜ DUSCART ekibi, TÜBİTAK'ın katılımcı üniversitelerden talep ettiği dört adet zorunlu yerli ürün geliştirme koşullarından olan motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve araç kontrol sistemi ile yardımcı komponentlerden batarya paketlemesi, Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği laboratuvarlarında tamamen yerli parçalarla üreterek elektrikli araçta başarılı bir şekilde kullanıldı.

"Final yarışlarında Türkiye dördüncülüğü"

DPÜ DUSCART ekibi katıldığı bu organizasyonda yapılan final yarışında 4. sırayı elde etti. Ekip, teknik anlamda amacın yerli üretim olduğu bu etkinlikte Türkiye çapında katılımcı takımlar arasında elektrik motorunu kendi üreten ve yerli motoru ile yarışan ekiplerden biri olarak önemli bir başarıya imza attı.

DPÜ DUSCART'ın elde ettiği başarılar sadece yarışma ile sınırlı kalmadı. Takım yıl içerisinde yerli sistemlerinin tanıtımı ve elektrikli araçlar konusunda yapmış oldukları farkındalık çalışmalarından dolayı TÜBİTAK tarafından Elektromobil kategorisinde Communication Award (İletişim Ödülü) kazanarak Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvikine layık bulundu.

Organizasyonun son günü İstanbul'da bir gösteri yarışı düzenlendi. Bu yıl yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak İstanbul Park pistinde düzenlenen yarışı Körfez Pisti'nde olduğu gibi tribünden takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yarışın ardından DPÜ DUSCART takımını ziyaret ettiler.

"DPÜ DUSCART'A Formula-1 daveti"

DUSCART'ın gösteri yarışında attığı hızlı turların dikkat çektiğini kaydeden Bakan Mustafa Varank ve Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal öğrencileri tebrik ettiler ve günün hatırasına DUSCART aracı üstüne imzalarını attılar.

Bakan Varank, takımda yer alan öğrencilere bu yıl 13-15 Kasım'da düzenlenecek Formula 1 yarışları için bilet hediye ederek kendilerini İstanbul Park'taki yarışa beklediğini ifade etti.

"Rektör Uysal, DUSCART aracını test etti"

TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2020 Elektromobil kategorisinde dördüncülük elde eden DPÜ DUSCART, kazandığı Communication Award ile Rektörlüğü ziyaret etti.

Rektörlük önünde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur tarafından karşılanan öğrenciler yarışmadaki tüm aşamaları ve bu yarışlara nasıl hazırlandıklarını Üniversite yönetimiyle paylaştılar.

DPÜ DUSCART'a dördüncülük getiren otomobille kısa bir sürüş gerçekleştiren Rektör araca tam not verdi ve öğrencileri tebrik etti. Otomobilin hazırlanma aşamaları hakkında da öğrencilerden ve öğretim üyelerinden bilgiler alan Rektör Uysal, gelecek yıl düzenlenecek yarışlara da katılma sözü verdi.

"Bu ekibin başarısı azmindendir, gayretindendir"

Elde edilen başarıyı "Bu ekibin başarısı azmindendir, gayretindendir" diye açıklayan Kazım Uysal," Öğrencilerimizin çalıştıkları atölye çok uygun değildi. Teknik sorunları ve eksiklikleri vardı. Buna rağmen çalıştılar ve başardılar. Ben genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bu ekip 'salgın' demedi. 'Okul kapalı' demedi ve yeri geldi karda yeri geldi güneşin altında bir araya gelip sabahlara kadar çalışmaya devam etti ve sonucunda böyle bir eser ortaya koydular. Arkadaşlarımız dördüncülüğün yanında Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvikine de hak kazandılar. Bu başarıda emeği olan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarı halkımıza, Üniversitemize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Türkiye, Rektör, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DPÜ DUSCART, Efficiency Challenge'ta Türkiye dördüncüsü - Son Dakika

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