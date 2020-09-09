DPÜ DUSCART'tın başarısı yemekte kutlandı - Son Dakika

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2020'de Elektromobil kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DUSCART'ta görev alan öğrencilerin başarısı düzenlenen yemekte kutlandı.

Bedesten'de düzenlenen yemek organizasyonuna Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ DUSCART Akademik Danışmanlığını da yürüten Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Tezcan, Takım kaptanı Semih Albayrak ve elde edilen başarıya katkı sunan öğrenciler Emre Toktaş, Mehmet Yıldırım, Melike İnci Şahin, Özlem Şahin, Recep Dinç, Rıdvan Saraçoğlu, Sıla Yağmur Sırakaya ve Yiğit Ateş katıldı.

Yemek öncesinde öğrencilerle sohbet eden Rektör Kazım Uysal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları 2020'de Elektromobil kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan DPÜ DUSCART'ın bu başarıyla yetinmemesi ve yeni hedefler için hazırlıklara başlanması gerektiğini söyledi.

"DPÜ DUSCART'ın başarısı hepimizi gururlandırdı"

DPÜ DUSCART'ın başarısının herkesi gururlandırdığını ifade eden Uysal, "Ancak biz bu başarıyı yeterli göremeyiz. DUSCART ekibinin elektromobilden sonra hidromobil ve otonom kategorilerinde de yarışması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Mühendislik Fakültemizin yanında Simav Teknoloji Fakültemizin de göreve hazır olduğunu bilmenizi isterim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak çalışmalarınız için gerekli maddi desteği sağlamak için çalışacağım. Laboratuvar koşullarınızı da iyileştirerek çok daha iyi çalışmalar çıkarmanıza katkı sunmak istiyoruz. Üniversitemizdeki atölyelerin kapılarının öğrencilerimize her zaman açık olduğunun bilinmesini istiyorum" dedi. - KÜTAHYA