DPÜ Eğitim Fakültesi'nden örnek proje

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi, çevre bilincini geliştirmek ve engelli vatandaşların tekerlekli sandalye sahibi olmaları için başlatılan projede toplanan mavi kapakları Sema Güral Sürmeli ve Ali Alper Olgun aracılığıyla geri dönüşüme gönderdi.



Fakültenin Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda öğrenim gören öğretmen adaylarına verilen Topluma Hizmet Dersi kapsamında Doç. Dr. Baykal Biçer'in danışmanlığında başlayan hem çevre duyarlılığı hem de engelli vatandaşların tekerlekli sandalye sahibi olabilmesi için başlatılan proje kapsamında öğrenciler bahar aylarından bu yana Kütahya'nın dört bir yanından topladıkları mavi kapakları Doç. Dr. Biçer aracılığıyla Eğitim Fakültesine teslim ettiler.



Fakültenin kapakların geri dönüşüme gönderilmesi konusundaki görüşmeleri sonucunda Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve Boliş Plastik Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Alper Olgun, projeye destek verdiklerini açıkladılar. Mavi kapaklar geçtiğimiz günlerde Sürmeli ve Olgun 'a teslim edildi ve her iki iş insanı aracılığıyla geri dönüşüm tesislerine ulaştırıldı.



Dekan Prof. Dr. İrfan Terzi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunan Doç. Dr. Baykal Biçer, Sema Güral Sürmeli ve Ali Alper Olgun'a fakülte adına teşekkür etti. - KÜTAHYA