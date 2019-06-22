Son Dakika Haberleri: DPÜ EHAT Ugandalı Çocuklara Yardım Projesinde
Son Dakika Güncel Haber

DPÜ EHAT Ugandalı Çocuklara Yardım Projesinde

48 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT) Başkanı öğrenci Hasan Düşgül, Uganda'daki çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına yönelik iyileştirme çabalarına ilişkin sürdürülen projede görev alarak çalışmalara katıldı.

DPÜ EHAT Ugandalı Çocuklara Yardım Projesinde, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT) Başkanı öğrenci Hasan Düşgül, Uganda'daki çocukların eğitim ve sosyal hayatlarına yönelik iyileştirme çabalarına ilişkin sürdürülen projede görev alarak çalışmalara katıldı.

Uçarlı Gençlik Derneğinin yürütücülüğünde başlayan ve EHAT'ın Kütahya ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki çalışmaları nedeniyle bu projeye davet edilen Hasan Düşgül, hem başkanı olduğu topluluğu, hem de üniversiteyi Uganda'daki projede temsil ediyor.

"DPÜ'nün bayrağı Uganda'da dalgalanacak"

Projeye ilişkin bir açıklama yapan Engelsiz Hayat Topluluğu Başkanı Düşgül, Uçarlı Gençlik Derneğinin göndericiliğinde 3 Türk, 3 Bulgar, 2 Rumen ve 1 İspanyol arkadaşımızla Uganda'nın başkenti Kampala'ya geldiklerini belirterek, "Uganda'daki KYDA Derneğiyle (Kawempe Youth Devolopment Association) bağlantı halindeyiz. Üç ay sürecek ve 10 Eylül'de sona erecek proje kapsamında bizler için bir proje evi hazırlandı. Burada çocukların okullarının yenilenmesi, onlara eğitim verilmesi, sosyal beceriler kazandırılması gibi hedeflerimiz var. Kendilerine bu konularda destek sağlayacağız" dedi.

Engelsiz Hayat Topluluğunun yaptığı çalışmalar sayesinde, Topluluğu temsilen bu projede yer aldığını belirten Düşgül, Uganda'dan ayrılmadan önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bayrağını proje kapsamında çalıştığı okula asacağını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi Son dakika! Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DPÜ EHAT Ugandalı Çocuklara Yardım Projesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]