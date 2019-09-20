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DPÜ Emet Meslek Yüksek Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı

12 dakika önce

Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

DPÜ Emet Meslek Yüksek Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı, System.String[]

Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.


Emet Meslek Yüksek okulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Acil Durum Ekip Sorumlusu Meslek Yüksek okulu Sekreteri Ömer Büyük koordinesinde tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın sirenlerinin çalmasıyla birlikte tüm personel toplanma alanına buluştu. Yangın ekibi sorumlusu Öğretim Görrevlisi Sedat Çetin koordinesinde personelimiz kontrollü olarak başlatılan yangını kısa sürede söndürdüler" dedi.


DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim üyesi Uğur Saylan, başarıyla tamamlanan yangın tatbikatı için tüm personele teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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