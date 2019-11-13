Son Dakika Haberleri: DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda farkındalık etkinliği
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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda farkındalık etkinliği

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda farkındalık etkinliği, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.


Emet Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen etkinliğe, Emet MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Zeliha Erol, Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Kılıç, Öğr. Gör. Latife Sürsavur, Öğr. Gör. Vedat Bakır ve Öğr. Gör. Nesrin Açıkgöz ile öğrenciler katıldı.


Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak için başlattığı girişim kapsamında, öğrenciler maske takarak, akut löseminin korkulmaması gerektiğini bir hastalık olduğunu vurgulayarak, lösemi tedavisi görenlere de manevi destekte bulundular.


Öğr. Gör. Zeliha Erol, yaptığı açıklamada, "Lösemi hastalığı teşhisi sonrası çocuklar oldukça zorlu bir tedavi sürecine girmektedir. Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini ve Emet halkını bu anlamlı günde farkındalık çalışmasını yaptıkları için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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