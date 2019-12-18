DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda sertifika programları tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda sertifika programları tanıtıldı - Son Dakika

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda sertifika programları tanıtıldı

6 saat önce

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika eğitim programlarının tanıtımı yapıldı.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda sertifika programları tanıtıldı, System.String[]

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu'nda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika eğitim programlarının tanıtımı yapıldı.


Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtıma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜSEM) Müdürü Öğretim Görevlisi A. Bülent Gül, Müdür Yardımcısı Öğretim Görövlisi İlker Vural, Emet MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Uğur Saylan, Emet MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zeliha Erol, Emet MYO Sekreteri Ömer Büyük, Emet MYO akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (DPÜSEM)'in akademik ve idari personeli ile öğrenciler başta olmak üzere herkes için iş ve yaşam hayatlarında işine yarayacak eğitimler düzenlediğini belirten Bülent Gül, Bilirkişilik Temel Eğitimi, Catıa V5 Eğitimi, Sap Abap Eğitimi, AB Proje Yazma Eğitimi, Uygulamalı Temel+ileri Excel Eğitimi, Sap Kullanıcı Eğitimi- Lojistik ve Tedarik Zinciri Uzmanlık Eğitimi, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Hazırlık Eğitimi (Uzaktan Eğitim), 3dsmax Eğitimi, ISO Kalite Eğitimleri hakkında bilgilendirme yaptı.


İlker Vural ise eğitimlerin ayrıntılarına ve içeriklerine ilişkin olarak katılımcıları bilgilendirme yaparak iş başvurularında karşılaşılan durumlar ve avantaj sağlayıcı yaşanmış örnekler vererek konuşmasını tamamladı.


Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Uğur Saylan, günümüzde diplomaya sahip olmak kadar sertifika programlarının da öğrencilerimizin işe giriş ve iş hayatlarında başarılı olmaları için büyük katkı sunacağını belirterek, bu konularda öğrencilere bilgi verdikleri için Bülent Gül ve İlker Vural'a teşekkür etti. Program öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Bülent Gül, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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