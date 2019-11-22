Son Dakika Haberleri: DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal'a teşekkür ziyareti
Son Dakika Güncel DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelli Öğrenci Biriminin personelleri ve öğrencileri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

DPÜ Engelli Öğrenci Birimi'nden Rektör Uysal'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelli Öğrenci Biriminin personelleri ve öğrencileri Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ile birim personelleri ve öğrenciler, geçen hafta oynanan Türkiye - İzlanda maçını tribünden seyretmeleri için düzenlenen etkinliğe destek veren Rektör Kazım Uysal'a teşekkür ettiler. Ayrıca sundukları çiçekle Rektörün 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutladılar.


Ziyaret sonunda Rektör Uysal, Engelli Öğrenci Birimi koordinatörü, personelleri ve öğrencilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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