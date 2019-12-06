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DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimi'nden Farkındalık Konferansı

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından farkındalık konferansı düzenlendi.

DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimi'nden Farkındalık Konferansı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından farkındalık konferansı düzenlendi.


Doğa Koleji'nde düzenlenen konferansa üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansta Engelsiz Öğrenci Birimi'nin gönüllü öğrencileri tek tek söz alarak kendilerinden ve yaşam öykülerinden bahsettiler. Öğrenciler engellerinin yaşamından örnekler vererek, ön planda olması gereken kavramın engelli değil, engel olduğunu ve engeller kaldırıldığında engelli diye bir kavram kalmayacağını, eşit ve erişilebilir bir yaşam için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.


Etkinlik, düzenlenen müzik gösterisinin ardından son buldu. - KÜTAHYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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