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DPÜ, erişebilirlikte açık ara lider

11 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ), herkes için erişilebilir engelsiz bir üniversite hedefi yolundaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

DPÜ, erişebilirlikte açık ara lider, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ), herkes için erişilebilir engelsiz bir üniversite hedefi yolundaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6 binasına Erişebilirlik Belgesi verilen Dumlupınar Üniversitesi, bu yılki çalışmalarıyla bu sayıyı 11'e çıkardı.


Dumlupınar Üniversitesi, Rektörlük, Engelsiz Öğrenci Birimi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu ve Konukevi için kazandığı belgelerin yanına, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Bedesten için verilen belgeleri de ekledi. Böylece Üniversitenin Erişebilirlik Belgesi alan bina sayısı 11'e yükseldi.


"Başarı yolunda engeller bedenlerde değil zihinlerdedir"


Türkiye genelinde Bakanlık denetiminde Valilikler tarafından ilk kez 2014 yılında verilmeye başlanan Erişilebilirlik Belgesi'ni alan üniversitelere bakıldığında Dumlupınar Üniversitesi'nin bu alandaki farkı açıkça görülüyor.


Bakanlığın Engelli Öğrenci Birimiyle paylaştığı belgede 2014-2018 yılları arasında Erişilebilirlik Belgesi alan 4 üniversite bulunduğu bilgisi verildi. Bu listede 6 belgeyle ikinci sırada yer alan Dumlupınar Üniversitesi, bu yılın ilk altı ayında aldığı 5 yeni belge ise Erişebilirlik Belgesi sayısını 11'e yükseltti ve 7 belgesi bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini geride bırakarak açık ara zirveye yerleşti. Listenin üçüncü sırasını ise birer belge ile Selçuk ve Süleyman Demirel üniversiteleri paylaştı.


Rektör Kazım Uysal, engelli vatandaşların, yaşamını kolaylaştırmak için kurum olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.


Uysal, "Bizler başarıya giden yolda engellerin bedenlerde değil, ancak zihinlerde olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Dumlupınar Üniversitesi olarak anayasamızda herkes için verilmiş olan eğitim hakkına erişimin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Kurum olarak, ilgili birimlerle yapacağımız çalışmalarla, tüm binalarımızın Erişebilirlik Belgesi almasına gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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