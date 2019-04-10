Son Dakika Haberleri: Dpü Erkek Hentbol Takımı Şampiyonluğa Koşuyor

Dpü Erkek Hentbol Takımı Şampiyonluğa Koşuyor

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig'deki ikinci maçında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini 41-34 yenerek 4 puanla liderliğe yükseldi.

Dpü Erkek Hentbol Takımı Şampiyonluğa Koşuyor, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig'deki ikinci maçında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini 41-34 yenerek 4 puanla liderliğe yükseldi.

Üniversitenin Kapalı Spor Salonunda oynanan ve Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'in de takip ettiği karşılaşmada Dumlupınar Üniversitesi iyi başladığı maçta hiç geriye düşmedi ve seyircisinin de desteğiyle ilk yarıyı 19-16 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısında hücumda daha etkili bir performans gösteren ve rakibinin hücumlarına geçit vermeyen DPÜ, son bölümlerde farkı açtı ve 41-34 sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Diğer taraftan günün ilk maçında ise Trakya Üniversitesi, Düzce Üniversitesini 34-19 yenerek ilk galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçlarla Dumlupınar Üniversitesi 4 puan ve +15 averajla liderliğe yükseldi. Trakya Üniversitesi, 2 puan ve +7 averajla ikinci sırayı elde etti. Aynı puana sahip Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi +1 averajla üçüncü olurken, henüz puanı bulunmayan Düzce Üniversitesi ise son sırada kaldı.

Gruptaki son karşılaşmalar 10 Nisan günü oynanacak. Saat 11.00'de Düzce Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile karşılaşacak. Saat 13.00'te ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Trakya Üniversitesi karşısında diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olmak için sahaya çıkacak. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Spor
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