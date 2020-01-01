DPÜ futbol takımı BAL yolunda

Kütahya Süper Amatör Ligi'nde ilk yarıyı ikinci bitiren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi futbol takımında ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor.



Üniversite öğrencilerinden oluşan ve daha önce 5 sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden DPÜ Spor Futbol Takımı, BAL'a yeniden dönmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



2019-20 sezonuna çok iyi bir performansla başlayan DPÜ Spor, 13 hafta süren ligin ilk yarısını 10 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 31 puan toplayarak kapattı. İkinci yarıya play-off potasında girerek Bölgesel Amatör Lig yolunda iddiasını ortaya koydu.



13 hafta sonunda attığı 41 golle ligin en golcü takımı da olan DPÜ, ligdeki en farklı galibiyetini 13. haftada Germiyan Stadyumu'nda oynanan maçta 9-0'lık sonuçla Hacıkebirspor karşısında aldı.



İlk yarının bir değerlendirmesini yapan takımın çalıştırıcılarından ve aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görevli Öğr. Gör. Mehmet Besler, Dumlupınar Üniversitesi Futbol Takımı'nın Kütahya Süper Amatör Liginde çok başarılı bir ilk yarı geçirdiğini ifade etti.



"Bölgesel Amatör Lig'e tekrar yükselmeyi hedefliyoruz"



Mehmet Besler, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kulübü olarak mücadele ettiğimiz Kütahya Süper Amatör liginde 2019-2020 futbol sezonunun ilk yarısını liderin 3 puan gerisinde 2. sırada bitirdik. Prof. Dr. Yağmur Akkoyunlu ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Koç hocalarımızla birlikte yıllardır sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizden oluşturduğumuz takımımızla Kütahya'nın bir değeri olmayı devam ettirmek istiyoruz. Bu sebeple de 2012-13 sezonunda ve 2014-18 yıllarında olmak üzere 5 sezon boyunca Kütahya'yı temsil ettiğimiz Bölgesel Amatör Lig'e tekrar yükselmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Onurlu mücadele, gururlu temsil"



İlk yarının sonunda hem oynanan futbol hem de elde edilen sıralama açısından takımındaki her oyuncusunu tek tek kutladığını söyleyen Besler, "Onurlu Mücadele, Gururlu Temsil' sloganı altında hem Kütahya'da hem de farklı şehirlerde adından bahsettiren takımımızı sezon sonunda şampiyonluğa taşıyarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesini ve Kütahya'yı layıkıyla temsil etmek amacındayız. Bu amaçla da lige verilen arada çalışmalarımızı yaparak ligin ikinci yarısına 18-19 Ocak tarihi itibari ile başlayacağız" dedi.



DPÜ'de yetişen futbolcuların Kütahya'daki futbol altyapısını sürekli beslediğine vurgu yapan Besler, "Üniversitemizde öğrenci olan ve takımımızı oluşturan sporcularımız, hem kişisel gelişimleri için hem de kulübümüzü yaşatmak adına Üniversitemiz adına mücadele ediyorlar. Sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Futbol Kulübü adına değil Kütahya'da farklı amatör liglerdeki futbol takımlarına da baktığımızda Üniversitemiz bünyesinde yer alan öğrenci-sporcuları görüyoruz. Bu durum Üniversitemizin Kütahya'daki futbol camiasına büyük bir katkı sağladığını gösteriyor" diye konuştu. - KÜTAHYA