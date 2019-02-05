Dpü Germiyan Yerleşkesi Ksbü'ye Devredildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) ait Germiyan Yerleşkesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine (KSBÜ) devredildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) ait Germiyan Yerleşkesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine (KSBÜ) devredildi.



DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, yerleşkenin devrine ilişkin düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 27 yıl önce kurulan Kütahya'nın ilk üniversitesi olan DPÜ'nün ikinci kez ana çekirdeğini oluşturduğu bir yapının üniversiteye dönüşüne şahitlik ettiklerini söyledi.



Daha önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin DPÜ'den ayrılarak kurulduğunu hatırlatan Gören, şunları kaydetti:



"Şimdi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi, DPÜ içinde bir yapı iken Mayıs 2018'deki kararnameyle bizden ayrıldı. Bizden ayrılan akademik birimlerle birlikte iki üniversite bir süredir etkinliklerini bu yerleşke içinde birlikte yürütüyordu. Ancak iki üniversitenin de gelişimlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için tüzel olarak ayrıldıkları gibi fiziki olarak da ayrılmaları gerektiğini düşündük. Bu protokol kapsamında Sağlık Bilimler Üniversitesine, Germiyan Yerleşkesiyle birlikte yaklaşık 430 bin dönüm arazinin devrini gerçekleştirmiş olacağız. Bu devirle birlikte olabildiğince kısa süre içinde yeni bir üniversitenin kuruluşunun önünü açmış olacağız."



KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da KSBÜ'nün kente büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "İnanıyorum ki bundan 27 yıl önce kurulan Dumlupınar Üniversitesi, emanet binalarla başladığı yolculuğun sonunda bugün ülkemizin mümtaz bir üniversitesi olmuşsa, çok kısa süre içinde Kütahya'nın iki üniversitesi de aynı seviyeye ulaşacaklardır." ifadesini kullandı.



Kavuncu ile Gören tarafından imzalanan protokol çerçevesinde DPÜ mülkiyetinde olan Germiyan Yerleşkesi ve Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde bulunan Fizik Tedavi Hastanesinin de içinde yer aldığı 4 parseli KSBÜ'ye devri yapıldı.

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