Son Dakika Haberleri: Dpü, Germiyan Yerleşkesi'ni Ksbü'ye Devretti

Dpü, Germiyan Yerleşkesi'ni Ksbü'ye Devretti

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında Germiyan Yerleşkesini de kapsayan bazı taşınmazların devir teslimini düzenleyen bir protokol imzalandı.

Dpü, Germiyan Yerleşkesi'ni Ksbü'ye Devretti, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) arasında Germiyan Yerleşkesini de kapsayan bazı taşınmazların devir teslimini düzenleyen bir protokol imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi, mülkiyetinde olan Germiyan Yerleşkesi'ni ve Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunan Fizik Tedavi Hastanesinin de içinde yer aldığı 4 parseli Sağlık Bilimleri Üniversitesine devretti.

Devir teslim protokolü için düzenlenen törene Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Şentürk ve Prof. Dr. Kaan Erarslan, KSBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M.Cem Algın, Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter Vekilimiz Niyazi Şermet ile iki üniversitenin daire başkanları ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral katıldı.

Törende konuşan DPÜ Rektürü Prof. Dr. Remzi Gören, 27 yıl önce kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ikinci kez ana çekirdeğini oluşturduğu bir yapının üniversiteye dönüşüne şahitlik ettiklerini söyledi.

Gören, "Daha önce Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bizden ayrılarak kurulmuştu. Şimdi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesinin içinde bir yapı iken Mayıs 2018'deki kararnameyle bizden ayrıldı. Bizden ayrılan akademik birimlerle birlikte iki üniversite bir süredir etkinliklerini bu yerleşke içinde birlikte yürütüyordu. Ancak iki üniversitenin de gelişimlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için tüzel olarak ayrıldıkları gibi fiziki olarak da ayrılmaları gerektiğini düşündük. Bu protokol kapsamında Sağlık Bilimler Üniversitesine, Germiyan Yerleşkesiyle birlikte yaklaşık 430 bin dönüm arazinin devrini gerçekleştirmiş olacağız. Bu devirle birlikte olabildiğince kısa süre içinde yeni bir üniversitenin kuruluşunun önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Protokolün Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bugün atılan imzaların hem iki üniversiteye hem de Kütahya'ya değer katacağına inanıyorum. Kentimizin ikinci üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kuruluşunda emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. İki rektörümüze de çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından devir protokolü Gören ve Kavuncu tarafından imzalandı. (EFE-) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Kütahya, Güncel
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