Üye Girişi
Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi - Son Dakika

Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi

02.06.2021 13:18
Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi, System.String[]

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar MYO'da Oyuncak Bebek Sergisi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er yönetiminde, Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencileri tarafından üretilen oyuncak keçe bebekler için sergi açıldı.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ Güzel Sanatlar MYO'da Oyuncak Bebek Sergisi DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er yönetiminde, Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencileri tarafından üretilen oyuncak keçe bebekler için sergi açıldı.

DPÜ Kütahya Güzel Sanatlar MYO'da oyuncak keçe bebek sergisi açıldı.

Geleneksel El Sanatları 1. sınıf öğrencilerimizin Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er tarafından verilen Aksesuar Tasarımı ve Uygulama dersi kapsamında iğneli keçe yöntemiyle ürettiği oyuncak keçe bebekler meslek yüksekokulumuzda sergilenmeye başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Birnaz Er, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Oyuncaklar çocukların gelişim süreçlerinde büyük bir öneme sahiptir. Çocuklar için oyuncak, oyun aracı olmanın yanı sıra onların ruhsal dünyalarını yansıtan, öğrenme süreçlerine yön veren önemli bir eğitici araçtır. Oyuncak bebekler Anadolu kültüründe nazardan korunmada, büyüsel özelliklerde, yağmur dualarında ve törenlerde birbirinden farklı materyallerle üretilerek sembolik amaçlı kullanılmıştır.

El yapımı oyuncaklar değişen ve gelişen dünyamızda üretildikleri materyal ve yöntemlere göre farklılık gösterse de temelde değişmeyerek önemini koruyan öğelerdendir. Günümüzde terapi aracı olma, eğitici oyun kurma, turistik hediyelik eşya olarak kültürel bir öge olma ve üreticisine gelir sağlama gibi farklı içeriklerle üretilebilmektedir.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Haziran 2021, Çarşamba/ 17 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu,

Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi

oyunlar, Kütahya, Bebek, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi

Son Dakika Haberleri
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn TikTok'a dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:32 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı         
14:24
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim         
14:20
Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı 'Bilerek atladım' dedi         
14:05
Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar!         
14:01
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler         
11:58
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dpü Güzel Sanatlar Myo'da Oyuncak Bebek Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement