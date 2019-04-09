Son Dakika Haberleri: Dpü Hentbol Erkek Takımının Hedefi Süper Lig

Dpü Hentbol Erkek Takımının Hedefi Süper Lig

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hentbol Erkek Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından DPÜ'de düzenlenen 1. Lig karşılaşmalarında şampiyon olarak Süper Lig'e Yükselme Grubu'na kalmayı hedefliyor.

Dpü Hentbol Erkek Takımının Hedefi Süper Lig, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hentbol Erkek Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından DPÜ'de düzenlenen 1. Lig karşılaşmalarında şampiyon olarak Süper Lig'e Yükselme Grubu'na kalmayı hedefliyor.

Üniversiteler Ligi'nde Hentbol 1. Lig'de mücadele eden Dumlupınar Üniversitesi Hentbol Erkek Takımı grubunda Düzce Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Grupta ilk sırayı alacak takımın doğrudan Süper Lig eleme grubunda mücadele etmeye hak kazanacağı karşılaşmalar sonucunda, grup ikincisinin de Burdur'da gerçekleşecek eleme maçlarına kalma hakkı olabilecek.

Takımın antrenörlerinden Doç. Dr. Aydın Şentürk, yaptığı açıklamada; "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig karşılaşmalarında şampiyon olan ve sonuçlara bağlı olarak belki 2. sırayı alan takım Süper Lig elem maçlarına yükselecek ve o grupta ilk 3 sırayı elde eden takımlar da Süper Lig'e yükselecek" dedi.

Takımın şu ana kadar eline elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Aydın Şentürk, "Yaptığımız hazırlıklarla turnuvaya hazır hale geldik. İnşallah takımımız burada grubunu ilk sırada tamamlayıp eleme grubuna kalacak. Takımımızda üniversitemizin çeşitli bölümlerinden öğrencilerimiz var. Üniversitemizi temsil anlamında ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Geçmişimizdeki başarılarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şentürk, ayrıca üniversitedeki tüm spor takımlarında yer almak isteyen öğrencilerin Beden Eğitimi veya Spor Yüksekokulu ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına başvurarak kendilerine ulaşabileceklerini ve bu anlamda istekli sporcu adaylarını aralarında görmek istediklerini ifade etti.

Takım kaptanı Göksenin Yalçın ise turnuva için iddialı oluklarını belirterek "Turnuvaya ekipçe çok iyi hazırlandık. Çok iddialıyız. Elimizden gelenin fazlasını ile yapıp gruptan birinci çıkacağımıza inanıyorum. Okulumuz da bize salon ve malzeme konusunda çok destek verdi. Biz de turnuvaya iyi hazırlandık, bize olan güveni boşa çıkarmayacağımızı düşünüyorum. Hayırlısıyla hem bizim hem de rakiplerimiz için sakatlıksız bir turnuva geçmesini umuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:29 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Spor
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