Son Dakika Haberleri: Dpü Hentbol Takımı, Düzce Üniversitesi'ni 32-26 Mağlup Etti

Dpü Hentbol Takımı, Düzce Üniversitesi'ni 32-26 Mağlup Etti

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig'deki ilk maçında Düzce Üniversitesini 32-26 yenerek 2 puanın sahibi oldu.

Dpü Hentbol Takımı, Düzce Üniversitesi'ni 32-26 Mağlup Etti, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Hentbol Takımı, Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig'deki ilk maçında Düzce Üniversitesini 32-26 yenerek 2 puanın sahibi oldu.

DPÜ Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Dumlupınar Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, karşılıklı gollerle dengeli geçen maçın ilk yarısında, son bölümü iyi oynamasını bildi. Savunmadaki hataları azaltıp skor üstünlüğünü eline alan DPÜ takımı, ilk yarıyı 10-9 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısında ilk yarıya oranla hücumda daha etkili bir performans gösteren DPÜ, son bölümlerde farkı biraz daha açtı ve 32-26'lık skorla ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Günün diğer maçında ise Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edirne temsilcisi Trakya Üniversitesini 42-34 yenerek 2 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ilk maçların ardından 2 puan ve +8 averajla liderliğe yükseldi. Dumlupınar Üniversitesi ise 2 puan ve +6 averajla ikinci sırayı elde etti.

Gruptaki bir sonraki karşılaşmalar 9 Nisan günü oynanacak. Saat 13.00'te Düzce Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ile karşılaşacak. Saat 15.00'te ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesini konuk edecek. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:54 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Düzce, Spor
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