Son Dakika Haberleri: Dpü ile Tavşanlı Anadolu Lisesi Arasında İşbirliği

Dpü ile Tavşanlı Anadolu Lisesi Arasında İşbirliği

1 saat önce

Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.

Dpü ile Tavşanlı Anadolu Lisesi Arasında İşbirliği, System.String[]
Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, gelecek dönemdeki projelerde Dumlupınar Üniversitesi ile Tavşanlı Anadolu Lisesi arasında ortak iş birliği sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmenin sonunda Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Rektör Remzi Gören'e Kütahya desenleriyle bezeli fincan takımı hediye etti. Rektör Gören, Tekin'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Tavşanlı, Güncel
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