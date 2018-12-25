Dpü ile Tavşanlı Anadolu Lisesi Arasında İşbirliği
1 saat önce
Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.
Tavşanlı Anadolu Lisesi
Müdürü Mehmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
'le bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, gelecek dönemdeki projelerde Dumlupınar Üniversitesi ile Tavşanlı Anadolu Lisesi arasında ortak iş birliği sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.
Görüşmenin sonunda Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tekin, Rektör Remzi Gören'e Kütahya desenleriyle bezeli fincan takımı hediye etti. Rektör Gören, Tekin'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.(EFE
) - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:52 Kaynak: İHA
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan Korku Dolu İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz