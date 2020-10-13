DPÜ ile TUSAŞ arasında staj iş birliği protokolü - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin SKY Stajyer Mühendis Programı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Mühendislik Fakültesinin dört bölümünde eğitim alan öğrencileri yakından ilgilendiren staj protokolüne Dumlupınar Üniversitesi

adına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, TUSAŞ adına da Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Genel Müdür Vekili Doç. Dr. Kemal Yıllıkçı imza attılar.

İmzalanan anlaşma hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, "Mühendislik Fakültemizin Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz TUSAŞ bünyesindeki SKY Stajyer Mühendis Programında staj yapma olanağına kavuştu. Söz konusu stajlar eğitim devam ederken ya da yaz döneminde yapılabilecek" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile iş birliği yapan kurumlar arasına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de katıldığını belirten Rektör Kazım Uysal, " Kendilerine öğrencilerimizin eğitimine verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin üniversitemizde öğrendiği bilgileri uygulama olmadan hayata geçirmeleri elbette mümkün değil. Bizler de öğrencilerimizin iş hayatına ilk adımları olan staj programlarında iş birliği yaptığımız kurumların sayısını arttırarak, kendilerini donanımlı bireyler olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz. SKY Stajyer Mühendis Programı ile bu hedefimizde bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Uysal, anlaşmanın her iki kurum ve öğrenciler için de hayırlı olmasını dileyerek Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Doç. Dr. Kemal Yıllıkçı'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA