DPÜ KAMER'den Kros Otomotiv'e teknik gezi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DPÜ KAMER'den Kros Otomotiv'e teknik gezi - Son Dakika Ekonomi

DPÜ KAMER'den Kros Otomotiv'e teknik gezi

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 45 öğrenci için Kros Otomotiv'e teknik gezi düzenledi.

DPÜ KAMER'den Kros Otomotiv'e teknik gezi, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kariyer ve Mezun Merkezi, üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 45 öğrenci için Kros Otomotiv'e teknik gezi düzenledi.


Üniversitenin Mühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Kütahya Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Kütahya Teknik Bilimler, Kütahya Sosyal Bilimler ve Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokullarının öğrencilerinden 45 kişilik bir öğrenci grubu, DPÜ KAMER Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil eşliğinde Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kros Otomotiv'e gelerek, şirketin genel merkezini ziyaret ettiler ve yetkililerden bilgi aldılar.


Gezide Kros Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yıldırım, şirketi hakkında genel bir tanıtım yaptı. İş ve staj programları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler verdi.


Yıldırım, DPÜ KAMER eşgüdümünde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında gerçekleştirilen Mentorluk Projesi'nin paydaşlarından biri olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, şirket bünyesinde sürdürdükleri KEP Projesinin de öğrenciler için önemli bir staj olanağı olduğunu ifade etti.


Şirket tanıtımının ardından gezi, fabrikanın iş alanlarının gezilmesi ve öğrencilere yemek ikramı ile sona erdi.


Ziyaretin sonunda Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, Selçuk Yıldırım'a ziyarete ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederek günün anısına Üniversitenin anahtarını sundu.


Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Öğr. Gör. Ebeoğlugil, Kütahya sanayisinde iş olanağı sağlayan şirketlerin öğrenciler tarafından daha iyi tanınmasının yanında staj ve iş başvuruları açısından öğrencilerin farkındalık düzeyinin artırılması adına bu tür gezilerin bahar döneminde de sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada çalışırken tarihi eser buldu
Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak

Son Dakika Haberleri
18:50 Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika Ekonomi
18:44 Koçtaş Genel Müdürlüğü'nde bayrak devri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:27 Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı - Son Dakika Ekonomi
18:27 Borsa haftayı yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:22 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
18:01 Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:05:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DPÜ KAMER'den Kros Otomotiv'e teknik gezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]