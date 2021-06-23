DPÜ, 'kil bazlı bilye' üretti

Dumlupınar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli kil bazlı bilyelerinin deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

Vali Ali Çelik, Türkiye'de bir ilki başaran DPÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Veli Uz, Prof. Dr. Ali İssi ile Ziraat Mühendisi Atilla Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Deneysel çalışmaları başarıyla sonuçlanan ürünleri inceleyen Vali Çelik, Kütahya'nın bir ilki daha başarmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünün ilerleyen süreçte başta Kütahya olmak üzere ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya da değinen Vali Çelik, başarının sürdürülebilirliği için imkanlar dahilinde gereken desteği vereceğini söyledi.

Ürün hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Veli Uz, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada verimli tarım arazilerinin ve kaynaklarının giderek azalmaya başlaması nedeniyle topraksız tarıma duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda kil bazlı bilyelerin ülkemizdeki seralarda kullanılan cocopeat'e alternatif olacağı öngörülüyor. Mevcut ürünün başta Kütahya olmak üzere ülkemize kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA