DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı - Son Dakika

DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı

6 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kızılay Topluluğu, ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki hayvanlara yem bıraktı.

DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kızılay Topluluğu, ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki hayvanlara yem bıraktı.


Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan hayvanları unutmayan DPÜ Kızılay Topluluğu üyeleri, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki hayvanlar için belirli noktalara mama bırakarak onların soğuk havalarda aç kalmalarına engel oldu.


"Hayvan dostlarımızın aç kalmalarına gönlümüz razı olmadı"


Genç Kızılay olarak bütün canlılara hizmet etmek amacıyla var güçleriyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kızılay Topluluğu Başkanı Arda Başkan," Bu çalışmamız ile soğuk kış günlerinde hayvan dostlarımızın da aç kalmalarına gönlümüz el vermedi. Üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunan hayvan dostlarımıza öğrenci arkadaşlarımızın da desteği ile mamalar dağıttık" dedi.


Bu davranışlarının tüm öğrenci topluluklarına örnek teşkil etmesini temenni eden Başkan, tüm öğrencileri iyilikte yarışmaya davet etti. - KÜTAHYA

Evliya Çelebi, Kütahya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:11 Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
20:10 Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Son Dakika
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DPÜ Kızılay Topluluğu hayvanlara yem bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]